Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.

“Особливо відзначу сьогодні нашу 100-ту окрему механізовану бригаду – на Торецькому напрямку. Дякую, воїни! Дякую за силу. 47-ма та 110-та окремі механізовані бригади – це Покровський напрямок. Ваша стійкість, воїни, має значення для всієї України. Також Курахівський напрямок – десантники «Сімдесятдев’ятки» – дякую! Лиманський напрямок – воїни 66-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Харківщина – 42-га окрема механізована бригада. Дякую! Придніпровський напрямок – наші морські піхотинці, 35-та бригада. Молодці! Я вдячний кожному й кожній, хто б’ється заради нашої держави, хто допомагає обороні, працює заради України. Заради того, щоб якнайшвидше ми досягли своїх завдань”, сказав український лідер.

Також Зеленський назвав основне завдання наших оборонних дій це “знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни, і проводити максимум контрударної роботи”. 

“Зокрема це і створення буферної зони на території агресора – наша операція в Курській області. Все, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці – все це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. Справедливий мир для України”, – наголосив президент.

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