Президент України Володимир Зеленський висловив подяку захисникам, які дають відсіч російським окупантам на Торецькому, Покровському та інших важливих напрямках фронту.

Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.

“Особливо відзначу сьогодні нашу 100-ту окрему механізовану бригаду – на Торецькому напрямку. Дякую, воїни! Дякую за силу. 47-ма та 110-та окремі механізовані бригади – це Покровський напрямок. Ваша стійкість, воїни, має значення для всієї України. Також Курахівський напрямок – десантники «Сімдесятдев’ятки» – дякую! Лиманський напрямок – воїни 66-ї та 67-ї окремих механізованих бригад. Харківщина – 42-га окрема механізована бригада. Дякую! Придніпровський напрямок – наші морські піхотинці, 35-та бригада. Молодці! Я вдячний кожному й кожній, хто б’ється заради нашої держави, хто допомагає обороні, працює заради України. Заради того, щоб якнайшвидше ми досягли своїх завдань”, – сказав український лідер.

Також Зеленський назвав основне завдання наших оборонних дій – це “знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни, і проводити максимум контрударної роботи”.

“Зокрема це і створення буферної зони на території агресора – наша операція в Курській області. Все, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці – все це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. Справедливий мир для України”, – наголосив президент.