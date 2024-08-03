Президент України Володимир Зеленський подякував кожному нашому воїну та всім, хто працює в нашій «оборонці», за удари по російських аеродромах, нафтопереробці та логістиці.

Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.

“Це найбільш ефективно — коли наслідки російської війни повертаються додому, в Росію, і коли на окупованій території нашої держави у ворога немає жодного спокійного місця. Сьогодні деталі цих ударів мені доповів Головком Сирський. Воїни, дякую кожному, хто задіяний!” — сказав український лідер.

Він наголосив на важливості завдання далекобійних ударів по російському окупанту й тим місцям, “звідки Росія завдає ударів по Україні, звідки запускає ракети, “шахеди”, бомби”.

“Ми маємо захистити життя наших людей і завершити війну на наших українських умовах. І кожен удар, який влучно відповідає Росії на її авіабомби, який знищує російську логістику, російські бази, який ускладнює окупанту перебування на нашій землі, – кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни. Справедливе для нас, для світу, для України, для всіх, хто цінує життя”, — наголосив Зеленський.