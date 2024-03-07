Президент Володимир Зеленський погодив призначення колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного послов у Великій Британії – про це заявило Міністерство закордонних справ 7 березня.

«Президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман», – йдеться в повідомленні.

Сам Залужний, Зеленський, а також Міністерство закордонних справ Великої Британії наразі не коментували призначення.