Про це повідомив прессекретар голови держави Сергій Нікіфоров.
Зеленський та Нетаньягу обговорили ситуацію у Близькосхідному регіоні – інших деталей не наводиться.
Також ізраїльський прем’єр висловив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а Зеленський подякував за участь Ізраїлю у Саміті миру та підтримку його підсумкового комюніке.
Україна та Ізраїль домовилися про подальші контакти.
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