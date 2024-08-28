Президент України Володимир Зеленський у середу, 28 серпня, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Про це повідомив прессекретар голови держави Сергій Нікіфоров.

Зеленський та Нетаньягу обговорили ситуацію у Близькосхідному регіоні – інших деталей не наводиться.

Також ізраїльський прем’єр висловив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а Зеленський подякував за участь Ізраїлю у Саміті миру та підтримку його підсумкового комюніке.

Україна та Ізраїль домовилися про подальші контакти.