Про це повідомив прессекретар голови держави Сергій Нікіфоров.

Зеленський та Нетаньягу обговорили ситуацію у Близькосхідному регіоні – інших деталей не наводиться.

Також ізраїльський прем’єр висловив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а Зеленський подякував за участь Ізраїлю у Саміті миру та підтримку його підсумкового комюніке.

Україна та Ізраїль домовилися про подальші контакти.

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