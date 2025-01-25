Президент України Володимир Зеленський у жовтні 2022 року підписав указ РНБО про зупинення будь-яких переговорів з Росією. Це було зроблено з метою зупинити сепаратизм в Україні, оскільки Кремль намагався проштовхнути свої умови “миру” через різні переговорні майданчики.

Про це глава держави сказав під час пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду в суботу, 25 січня.

За словами Зеленського, рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із російським президентом Володимиром Путіним було вимушеним, оскільки глава Кремля на початку повномасштабного вторгнення почав активно будувати різні канали впливу на Україну разом з сепаратистами та представниками інших держав.

“Багато перемовних процесів, багато тіньових коридорів. Я це зупинив. Швидко. Просто зупинив сепаратизм у нашій державі тим, що зупинив будь-кому в Україні проводити ті чи інші переговори з Росією, з прихильниками Путіна впродовж війни. Це було коли їх війська були тут, в Київській області. Вони це робили, пробували тиснути через багато різних коридорів, і наш депутатський корпус, і європейські депутати, і представники США. Я просто зрозумів, що ми й наші відповідні органи не можуть це контролювати”, — заявив Зеленський.

Глава держави вважає, що ухвалив на той час абсолютно справедливе рішення.

“Я президент України, я лідер тих чи інших перемовин — і всім іншим я заборонив. Я розумію, що Путіну це не подобається, бо каналів в нього було багато. Є канали, про які всі знають, тому що відповідні люди були заарештовані, а потім ми їх обміняли на наших військових, а також вони використовували інші канали”, — зазначив він.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість переговорів із Путіним.