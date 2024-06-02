Президент України Володимир Зеленський вважає, що за підтримки Пекіна війна Росії проти України триватиме довше й ніяких альтернативних мирних самітів Україна розглядати не буде.

Про це сказав глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ на конференції “Діалог — Шангрі Ла” в Сінгапурі.

“За всієї поваги до будь-якої країни, ні Китай, ні Бразилія, ні будь-хто не орієнтується до кінця, що принесла Росія цією війною на територію нашої держави. Я бажаю всім країнам миру, щоби ні в кого не було втрат, масованих могил, жертв тощо. Але це українці загинули, це росіяни ґвалтували наших людей, наших жінок, вкрали десятки тисяч наших дітей. Ніхто не має права розказувати нам, як повинна закінчитися ця війна”, — заявив Зеленський.

Він вважає, за сприяння Китаю російська війна проти нашої країни триватиме довше, “а це погано для всього світу”. Президент впевнений, що Пекін допустив стратегічну помилку, підтримуючи країну-агресора.

“Не можна казати, що ми базуємося на підтримці територіальній цілісності та суверенітету України, а при цьому підтримувати країну, яка порушує саме всі засади і принципи Статуту ООН”, — заявив глава держави.

Також Зеленський наголосив, що дії по зриванню Саміту миру означатимуть підтримку війни.

“Можна не допомагати Україні, цивілізованому світу закінчити війну. Але мені здається, зривати саміт миру, робити кроки на те, щоб послаблення було рівня присутності лідерів, робити все, щоб деякі лідери не доїхали до саміту миру, тиснути на них — це вже точно не наближає мир, і це не тільки підтримка Росії, це фактично підтримка війни”, — підсумував Зеленський.