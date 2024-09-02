Президент України Володимир Зеленський вважає, що для повернення Запорізької АЕС мають бути вжиті політичні кроки, однак їх поки що недостатньо.

Про це глава держави заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, перебуваючи у Запоріжжі, передає Укрінформ.

“Щодо повернення нашої станції, я вважаю, що сьогодні є тільки політичні кроки й, на жаль, їх недостатньо, інакше станція вже б повернулася під наш контроль. Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію, і поки що, з точки зору поля бою, я не бачу можливостей, а ті можливості, які, напевно, є, вони є небезпечними. Ми вважаємо, що, все ж таки, політично треба повертати нашу станцію”, – наголосив Зеленський.

За словами українського лідера, питанням деокупації ЗАЕС займається директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Найближчим часом він відвідає Енергодар, зокрема Запорізьку АЕС, а після цього приїде до Києва, аби зустрітися із Президентом України.

“Постійно працюємо над тим, щоб там (на ЗАЕС, – ред.) була ротація команд МАГАТЕ. Це говорить про те, що все ж таки, це більш безпечно. Це говорить про те, що там російські бойовики контролюють це. Але, тим не менш, коли є представники МАГАТЕ – все ж таки, це більш безпечно. Принаймні ми з вами розуміємо інформацію. Може, не повністю, не 100%, але інформація є, що там відбувається, і контроль безпеки там, все ж таки, за МАГАТЕ сьогодні”, – додав глава держави.