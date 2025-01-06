Президент України заявив, що проведення виборів в Україні стане можливим лише після завершення війни або після відповідних змін у законодавстві.

Про це Володимир Зеленський сказав у подкасті Лекса Фрідмана.

Глава держави зазначив, що в Україні розуміють: вибори неможливі, поки не закінчиться війна, або поки не буде змінено законодавство.

Він підкреслив, що вибори можуть відбутися одразу після завершення воєнного стану відповідно до чинного законодавства, або парламент має прийняти зміни в законодавство, що, на думку президента, буде дуже складно, оскільки суспільство проти такого кроку.

Зеленський також пояснив, що проблема проведення виборів полягає у необхідності створити інфраструктуру для голосування близько 8,5 мільйонів українців, які виїхали за кордон через війну.

Окрім того, він звернув увагу на складність ситуації з виборцями, які перебувають на окупованих територіях.

“Мільйони людей на окупованих територіях. Я не кажу про окупацію 2014 року навіть, а про окупацію яка ось зараз була. Що робити з тими людьми? Це складне питання. І одне з найнесправедливіших виглядає, як голосувати без мільйона військових. Тобто це неможливо”, — сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що для організації виборів під час війни слід буде адаптувати систему голосування, зокрема, обговорити можливість онлайн-голосування. Однак ця пропозиція викликає занепокоєння через ризики кібератак та інші потенційні небезпеки.