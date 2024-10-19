Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення в суботу, 19 жовтня.
“Важливо це розуміти: не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Дякую всім, хто це забезпечує”, — наголосив український лідер.
Він зауважив, що серед звільнених з російського полону українців більшість з них – рядові та сержанти, також є 26 офіцерів.
“Захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них “азовці”. Також Максим Буткевич – український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни”, — сказав Президент.
Зеленський висловив вдячність Збройним Силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, Координаційному штабу – усім, хто був залучений до обміну полонених.
“Також дякую нашим партнерам – тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома – всі, хто захоплений Росією”, – підсумував президент.
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