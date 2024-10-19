Президент України Володимир Зеленський заявив, що останній обмін полоненими, під час якого додому повернулися 95 українців, відбувся завдяки сильній позиції України та українським воїнам, які поповнюють обмінний фонд.

Про це глава держави сказав під час вечірнього звернення в суботу, 19 жовтня.

“Важливо це розуміти: не буває нічого, що стається просто так. Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Дякую всім, хто це забезпечує”, — наголосив український лідер.

Він зауважив, що серед звільнених з російського полону українців більшість з них – рядові та сержанти, також є 26 офіцерів.

“Захисники Маріуполя, загалом Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини. Серед них “азовці”. Також Максим Буткевич – український правозахисник, який пішов захищати Україну після початку повномасштабної війни”, — сказав Президент.

Зеленський висловив вдячність Збройним Силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, Координаційному штабу – усім, хто був залучений до обміну полонених.

“Також дякую нашим партнерам – тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома – всі, хто захоплений Росією”, – підсумував президент.