Про це йдеться у Telegram-каналі глави держави.

На кадрах короткого відеоролика можна побачити морські дрони, броньовані машини, ракети, далекобійні дрони та артилерію, яку виробляють в Україні.

“На морі: Нептун, Sea Baby, MAGURA V5. На землі: Богдана, Стугна, Корсар.У повітрі: Бобер, Морок, Лютий”, – йдеться в описі до відео.

При цьому український лідер зауважив, що українські розробки очищують акваторію Чорного моря, додають сили державі та знищують російський потенціал.

Зеленський показав кадри застосування української зброї під час знищення ворожої техніки та роботи по військових цілях РФ. Також на відео показано атаки на російські заводи та НПЗ, знищення ворожих кораблів, затоплення крейсера “Москва” у Чорному морі.