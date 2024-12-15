Протягом другого тижня грудня російські війська застосували проти України загалом понад 1200 керованих авіабомб, ударних дронів та ракет різних типів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

“Лише протягом цього тижня Росія застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів”, — зазначив глава держави.

Зеленський подякував воїнам, які захищають Україну, та партнерам, котрі розуміють потребу країни в посиленні ППО для збереження життя українців.

“Зараз світ має бути єдиним і сильним як ніколи. Тільки силою ми разом можемо змусити Росію та її союзників відмовитися від терору й досягти справедливого миру”, — наголосив український лідер.

Нагадаємо, на початку грудня Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає кілька нових систем протиповітряної оборони вже у грудні, а в січні очікується подальше посилення повітряного щита.