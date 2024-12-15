Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
“Лише протягом цього тижня Росія застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів”, — зазначив глава держави.
Зеленський подякував воїнам, які захищають Україну, та партнерам, котрі розуміють потребу країни в посиленні ППО для збереження життя українців.
“Зараз світ має бути єдиним і сильним як ніколи. Тільки силою ми разом можемо змусити Росію та її союзників відмовитися від терору й досягти справедливого миру”, — наголосив український лідер.
Нагадаємо, на початку грудня Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримає кілька нових систем протиповітряної оборони вже у грудні, а в січні очікується подальше посилення повітряного щита.