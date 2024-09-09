Президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні з проханням стати посередником у переговорах зі США щодо постачання Україні систем ППО Patriot.

Про це повідомило італійське видання Messaggero із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Зеленський хотів би, щоб Мелоні, як голова G7 до кінця року, підштовхнула Вашингтон до передачі значної кількості Patriot до президентських виборів у США.

Крім того, під час зустрічі в Італії Зеленський та Мелоні обговорили передачу Україні другого комплексу ППО Samp-T, яку було схвалено в червні, однак поставку довелося затримати через технічні труднощі.

За даними видання, відправлення Samp-T можна очікувати до кінця вересня, у чому Мелоні запевнила Зеленського.