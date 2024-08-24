Про це йдеться у Telegram-каналі глави держави.
“Поспілкувалися телефоном з Олафом Шольцом.Подякував Німеччині за два з половиною роки лідерства. Для нас дуже важливо мати надійних друзів, які будуть з нами до досягнення справедливого й тривалого миру”, – зазначив Зеленський.
Український лідер розповів німецькому канцлеру про обстановку на лінії фронту та поточні потреби Сил оборони, зокрема в бронетехніці й засобах ППО.
“Принагідно обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України та використання заморожених активів РФ, а також співпрацю й подальші контакти в межах “Рамштайну”, – додав глава держави.
Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський розкрив мету операції ЗСУ у Курській області РФ. За його словами, наступ українських військ на Курщину “превентивним ударом”, який дає змогу уникнути оточення українських підрозділів та окупації міста Суми, яке знаходиться недалеко від кордону з Росією.
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