У суботу, 24 серпня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговорив з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Йшлося, зокрема, про продовження підтримки й використання заморожених активів Росії.

Про це йдеться у Telegram-каналі глави держави.

“Поспілкувалися телефоном з Олафом Шольцом.Подякував Німеччині за два з половиною роки лідерства. Для нас дуже важливо мати надійних друзів, які будуть з нами до досягнення справедливого й тривалого миру”, – зазначив Зеленський.

Український лідер розповів німецькому канцлеру про обстановку на лінії фронту та поточні потреби Сил оборони, зокрема в бронетехніці й засобах ППО.

“Принагідно обговорили продовження фінансування оборонної підтримки України та використання заморожених активів РФ, а також співпрацю й подальші контакти в межах “Рамштайну”, – додав глава держави.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський розкрив мету операції ЗСУ у Курській області РФ. За його словами, наступ українських військ на Курщину “превентивним ударом”, який дає змогу уникнути оточення українських підрозділів та окупації міста Суми, яке знаходиться недалеко від кордону з Росією.