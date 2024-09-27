Президент Володимир Зеленський повернеться з США до України без дозволу на застосування західних далекобійних ракет для ударів по території Росії.

Про це повідомляє The Times.

Повідомляється, що під час візиту до Білого дому Зеленський провів зустрічі з президентом США Джо Байденом та віцепрезиденткою Камалою Гарріс, щоб особисто попросити про зняття обмежень на постачання британських ракет Storm Shadow або американських ATACMS.

Видання стверджує, що президент України залишив Білий дім розчарований.

Раніше західні країни дозволяли Києву використовувати ракети лише для ураження військових об’єктів у прикордонних регіонах Росії.

Новий пакет військової допомоги, оголошений Байденом 26 вересня, містить перші поставки Києву планерних бомб Joint Standoff Weapon (JSOW) для винищувачів F-16.

Ракети мають дальність польоту близько 112 км і дозволять Україні легше вражати російські війська на відстані, пише The Times.

Однак, за даними видання, хоча JSOW посилять ударні можливості України, вони не дозволять їй знищити російські військові об’єкти, що знаходяться далеко від кордону.