Подекуди роботи вже виконані на 92-98%, на інших напрямках роботи планують завершити за два місяці.

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Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телемарафону сказав про те, що роботи з будівництва трьох ліній укріплень уздовж кордону та лінії фронту будуть завершені за “пару місяців”, проте на “гарячих напрямках” статус виконання робіт становить 92-98%.

Глава держави запевнив, що навіть у Чернігівській області, де немає бойових дій, зводяться три лінії оборони. При цьому, якість та підхід до будівництва оборонних ліній незалежно до напрямку є однаковим, оскільки використовуються однакові стандарти. Терміни здачі виконаних робіт, за словами Зеленського, теж “приблизно однакові”. Втім, варто враховувати, що близькість до “гарячих напрямків” істотно пришвидшує темпи будівництва.

Зеленський наголосив на тому, що Чернігівський напрямок є стратегічно важливим для України.

“Ми у 30-35 км від відповідно Росії й Білорусії – це таке перехрестя. Ми розуміємо, чому обрані такі точки, розуміємо як росіяни входили, які були дороги, які напрямки. Тобто підготовано укріплення не просто так, все це дуже ретельно прораховано”, – підсумував він.

Додамо, що днями Кабмін виділив додатково 5,6 млрд гривень на будівництво фортифікацій у п’ятьох областях.