Про це заявив Володимир Зеленський під час представлення Плану стійкості України у Верховній Раді.
Він зауважив, що повністю План стійкості з усіма додатками буде представлений і переданий у грудні.
“Десятий пункт “Плану стійкості”, який підсумовує шлях нашої держави та народу протягом тисячі днів цієї війни та водночас залишає моральну основу для життя України в майбутньому, — це політика героїв”, — наголосив президент.
Президент зазначив, що всі десять пунктів внутрішнього плану стійкості разом з додатками до кожного пункту фактично стануть першою українською доктриною, яка має провести Україну від війни до миру.
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