Десять основних пунктів внутрішнього "Плану стійкості" стануть першою українською доктриною, спрямованою на перехід країни від стану війни до мирного життя.

Про це заявив Володимир Зеленський під час представлення Плану стійкості України у Верховній Раді.

Він зауважив, що повністю План стійкості з усіма додатками буде представлений і переданий у грудні.

“Десятий пункт “Плану стійкості”, який підсумовує шлях нашої держави та народу протягом тисячі днів цієї війни та водночас залишає моральну основу для життя України в майбутньому, — це політика героїв”, — наголосив президент.

Президент зазначив, що всі десять пунктів внутрішнього плану стійкості разом з додатками до кожного пункту фактично стануть першою українською доктриною, яка має провести Україну від війни до миру.