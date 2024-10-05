Наступної суботи, 12 жовтня, на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" Президент України Володимир Зеленський має намір представити План перемоги та чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни.

Про це глава держави повідомив у Telegram-каналі.

“Готуємося до “Рамштайну” 12 жовтня. Це буде вже 25-та зустріч, але перша на рівні лідерів. Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України — те, що здатне зупинити російську агресію”, — зазначив український лідер.

Він подякував усім, хто допомагає захищати нашу державу, Європу та весь світ”.

Раніше Зеленський сказав, що 25-та зустріч у форматі “Рамштайн” буде “особливою” — від української сторони “партнери отримують усі деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями й на фронті, і в дипломатичній роботі”.