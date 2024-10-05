Про це глава держави повідомив у Telegram-каналі.
“Готуємося до “Рамштайну” 12 жовтня. Це буде вже 25-та зустріч, але перша на рівні лідерів. Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого закінчення війни. Рішучість партнерів і посилення України — те, що здатне зупинити російську агресію”, — зазначив український лідер.
Він подякував усім, хто допомагає захищати нашу державу, Європу та весь світ”.
Раніше Зеленський сказав, що 25-та зустріч у форматі “Рамштайн” буде “особливою” — від української сторони “партнери отримують усі деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями й на фронті, і в дипломатичній роботі”.
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