Про це заявив глава держави за підсумками зустрічі із прем’єром Польщі Дональдом Туском.
«Зараз 600 тисяч представників російського контингенту на території нашої держави. Що стосується української армії, на сьогодні вона – 880 тисяч. Але 880 тисяч – захищають всю територію. Російські війська зосереджені на кількох напрямках, тому в деяких напрямках у них є кількісна перевага і, коли закінчиться війна, ми маємо розуміти, що таке контингент інших країн. Ми підтримуємо цю ідею і повинні розуміти скільки це», – наголосив Зеленський.
Зеленський підкреслив, що частиною домовленостей має бути те, як зберегти велику українську армію, яку він назвав нині “єдиною гарантією безпеки”.
«Україна не гратиме в “ігри з меседжами про скорочення” своєї армії», – додав він.
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