Президент України Володимир Зеленський зранку у суботу, 20 липня, вислухав доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон.

Про це глава держави написав у Telegram-каналі.

“Відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію”, – йдеться у дописі.

Як зауважив Зеленський, наразі залучені всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця. Міністр внутрішніх справ, заступники Генерального прокурора та керівників Національної поліції України й СБУ перебувають на місці, у Львові.

“Вдячний кожному, хто допомагає розслідуванню. Мої співчуття сімʼї та всім близьким Ірини Фаріон”, – написав президент.

За даними МВС України правоохоронці розглядають кілька версій мотивів вбивства відомої мовознавиці, громадської діячки та колишньої нардепки Ірини Фаріон: особиста неприязнь, громадсько-політична діяльність пані Фаріон та замовний характер вбивства.

Додамо, що радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко висунув свою теорію щодо вбивства Ірини Фаріон. На його думку, у вбивстві слід звинувачувати росіян, оскільки смерть Фаріон є вигідною для них.

Нагадаємо, у відому мовознавицю, громадську діячку, колишню народну депутатку Ірину Фаріон стріляли у Львові увечері 19 липня. Невідомий чоловік вистелив жінці із вогнепальної зброї у голову. Фаріон госпіталізували у вкрай тяжкому стані. Після термінової операції вона перебувала у критичному стані у глибокій мозковій комі й невдовзі померла.