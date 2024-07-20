Про це глава держави написав у Telegram-каналі.
“Відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію”, – йдеться у дописі.
Як зауважив Зеленський, наразі залучені всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця. Міністр внутрішніх справ, заступники Генерального прокурора та керівників Національної поліції України й СБУ перебувають на місці, у Львові.
“Вдячний кожному, хто допомагає розслідуванню. Мої співчуття сімʼї та всім близьким Ірини Фаріон”, – написав президент.
За даними МВС України правоохоронці розглядають кілька версій мотивів вбивства відомої мовознавиці, громадської діячки та колишньої нардепки Ірини Фаріон: особиста неприязнь, громадсько-політична діяльність пані Фаріон та замовний характер вбивства.
Додамо, що радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко висунув свою теорію щодо вбивства Ірини Фаріон. На його думку, у вбивстві слід звинувачувати росіян, оскільки смерть Фаріон є вигідною для них.
Нагадаємо, у відому мовознавицю, громадську діячку, колишню народну депутатку Ірину Фаріон стріляли у Львові увечері 19 липня. Невідомий чоловік вистелив жінці із вогнепальної зброї у голову. Фаріон госпіталізували у вкрай тяжкому стані. Після термінової операції вона перебувала у критичному стані у глибокій мозковій комі й невдовзі померла.
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