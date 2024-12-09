Президент України закликав до міжнародної єдності у боротьбі з російським терором. У своєму зверненні він наголосив на тому, що українські міста та громади зазнають постійних атак з боку терористів, і кожного дня захисники неба дають відсіч російським ударам.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.

За словами президента, протягом минулого тижня Росія застосувала майже 500 керованих авіабомб, понад 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.

Він підкреслив, що цей щоденний терор і війна не можуть бути проблемою лише України і потребують спільних дій від усіх, хто цінує життя.