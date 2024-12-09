Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах.
За словами президента, протягом минулого тижня Росія застосувала майже 500 керованих авіабомб, понад 400 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.
Він підкреслив, що цей щоденний терор і війна не можуть бути проблемою лише України і потребують спільних дій від усіх, хто цінує життя.
“Потрібні спільні дії всіх, хто цінує життя, у Європі, в Америці, в усьому світі. Тільки разом ми здатні досягти справедливого миру”, — зазначив Президент.
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