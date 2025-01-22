Після укладення угоди про припинення вогню для забезпечення безпеки України, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні будуть потрібні європейські миротворці, і їхня чисельність повинна бути не меншою за 200 тисяч. Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Про це повідомляє Reuters.

“З усіх європейців? 200 тисяч – це мінімум. Це мінімум, а інакше нічого”, – зазначив Зеленський.

Це число приблизно відповідає чисельності всієї французької армії, яка, за даними Міністерства оборони Франції, налічувала трохи більше ніж 200 тисяч осіб у 2020 році.

Президент пояснив, що така кількість військ буде необхідною для гарантії безпеки, враховуючи, що чисельність російських військ становить 1,5 мільйона, а Україна має лише половину цього числа. Він також зазначив, що ця сила стане лише частиною всіх необхідних гарантій безпеки для України.