Про це повідомляє Reuters.
“З усіх європейців? 200 тисяч – це мінімум. Це мінімум, а інакше нічого”, – зазначив Зеленський.
Це число приблизно відповідає чисельності всієї французької армії, яка, за даними Міністерства оборони Франції, налічувала трохи більше ніж 200 тисяч осіб у 2020 році.
Президент пояснив, що така кількість військ буде необхідною для гарантії безпеки, враховуючи, що чисельність російських військ становить 1,5 мільйона, а Україна має лише половину цього числа. Він також зазначив, що ця сила стане лише частиною всіх необхідних гарантій безпеки для України.
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