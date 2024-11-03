За минулий тиждень Росія завдала ударів по різних областях України із використанням понад 900 бомб, а також запустила близько 30 ракет і майже 500 ударних дронів типу "шахед".

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

За його словами, більшість цих ударів була спрямована проти українських цивільних об’єктів і критичної інфраструктури.

“І не просто більшість, а всі ці удари були б неможливі, якби ми мали достатню підтримку світу в очевидних речах. У далекобійності заради безпеки. У справді дієвих санкціях, які не дозволили б Росії імпортувати критично важливі компоненти для виробництва дронів і ракет, зокрема мікроелектроніку. А також у політичних рішеннях, які можуть знищити російське бажання воювати”, — наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна заслуговує на таку ж надійну безпеку, як і всі інші українські партнери у “вільному світі”.

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада Росія запустила майже сотню ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників невстановленого типу по території України. Станом на 09:00 підтверджено збиття 66 ворожих БпЛА у 12 областях країни. Ще 27 ворожих безпілотників були локаційно втрачені, один безпілотник полетів у Білорусь.