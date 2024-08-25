Про це йдеться у повідомленні Президента України Володимира Зеленського у Telegram-каналі.  

“За два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько десять тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння – російських літаках на військових аеродромах”, – наголосив глава держави.

Український гарант зазначив, що вчора, на День Незалежності України відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї – української далекобійної ракети-дрона «Паляниця», розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога.

“Ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня”, – пообіцяв Зеленський.

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