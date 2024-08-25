Російські війська випустили по території України тисячі ракет та керованих авіабомб. Зупини ворожі атаки на наші міста можуть удари по носіях цього озброєння.

Про це йдеться у повідомленні Президента України Володимира Зеленського у Telegram-каналі.

“За два з половиною роки повномасштабної війни Росія випустила по Україні близько десять тисяч ракет різних типів і більш ніж 33 тисячі КАБів. Зупинити атаки на наші міста можна ударами по носіях цього озброєння – російських літаках на військових аеродромах”, – наголосив глава держави.

Український гарант зазначив, що вчора, на День Незалежності України відбулось перше успішне бойове застосування нашої нової зброї – української далекобійної ракети-дрона «Паляниця», розробленої власними силами, щоб знищити наступальний потенціал ворога.

“Ракет-дронів ставатиме більше, як стало більше наших далекобійних ударних дронів, результати яких ми бачимо майже щодня”, – пообіцяв Зеленський.