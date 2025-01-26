Про це йдеться у традиційному недільному зверненні глави держави.
Як зазначив Зеленський, за останній тиждень Україна зазнала сотні російських атак різними типами зброї: близько 1250 авіабомб, понад 750 ударних дронів, більш ніж 20 ракет різних типів.
“Тільки рішучість може зупинити таких терористів. Постійно працюємо з партнерами, щоб збільшити можливості нашої оборони та зменшити здатність Росії тероризувати Україну”, – наголосив глава держави.
Він акцентував на важливості отримання від партнерів далекобійної зброї та посиленні санкцій проти РФ.
“Зменшення ціни на нафту важливе. Головне – все робити в єдності та рішучо захищати життя”, – додав він.
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