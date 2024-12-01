Президент України Володимир Зеленський повідомив, що впродовж останнього тижня осені російські війська запустили по Україні понад 1200 ракет, КАБів та ударних безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні глави держави.

“Усього впродовж тижня Росія застосувала проти нас понад 500 керованих авіаційних бомб, майже 660 ударних дронів та близько 120 ракет різних типів”, – зазначив Зеленський й додав, що лише протягом минулої ночі збито понад 30 ударних безпілотників.

Також він повідомив, що у ніч на 1 грудня й протягом усього тижня сили ППО, мобільні вогневі групи та інші військові підрозділи працювали задля захисту українців від російського повітряного терору.

“Жодна країна світу не стикалася з подібними атаками щодня протягом такого довгого часу. Наша держава встояла, наші Збройні Сили продовжують битися з агресором, наші люди працюють задля сильної України, а наші партнери нас підтримують. І ми разом є силою, яка змусить Росію до справедливого миру та відновлення миру й безпеки у Європі”, – заявив український лідер.