Впродовж цього тижня російські війська застосували близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіабомб і майже 400 ударних безпілотників різних типів по території Україні.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

“Минулої ночі сили ППО знищили понад 50 “Шахедів” у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях. Протягом тижня ворог застосував близько 20 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 400 ударних БпЛА різних типів”, — проінформував він.

За словами глави держави, цей щоденний повітряний терор можна зупинити, але для цього потрібно рішення про дозвіл на далекобійність та єдність партнерів.

“Цей щоденний повітряний терор можна зупинити. Для цього потрібна єдність партнерів і далекобійність. Це допоможе щодня берегти життя українців. На наступному тижні у межах “Рамштайну” продовжимо працювати над цим з партнерами”, — додав Зеленський.