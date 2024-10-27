Впродовж цього тижня російські війська випустили по території нашої країни загалом понад 1600 ракет, керованих авіабомб та ударних безпілотників.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

“Росія не зупиняється у своєму терорі проти України. Щоденна агресія проти наших людей, наших міст і сіл. Удари різними типами зброї. Понад 1100 керованих авіаційних бомб, більше 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу застосували окупанти за цей тиждень проти нашої держави”, — йдеться у повідомленні глави держави.

Зеленський також зазначив, що наразі триває посилена співпраця з партнерами, щоб зупинити ворога, зміцнити Україну й дати максимум захисту нашому народу.

“Я дякую нашим людям, які щодня і щоночі працюють для захисту українців від російських ударів. Які надають допомогу й завжди на захисті життя”, — сказав український лідер.