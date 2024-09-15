Про це йдеться у ранковому зверненні глави держави.
Український лідер наголосив на важливості сильної підтримки партнерів у захисті життя цивільних людей в Україні.
“Україні потрібна сильна підтримка партнерів у нашому захисті життя від російського терору: ППО, далекобійність, підтримка наших воїнів. Все те, що допоможе змусити Росію завершити цю війну”, — наголосив Зеленський.
Президент подякував “всім у світі, хто це розуміє, хто нам допомагає й підтримує”.
Нагадаємо, впродовж першого тижня осені (з 1 по 8 вересня) українські воїни знищили 8 960 російських бійців (вбитими та пораненими) і 1 136 одиниць ворожої техніки.
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