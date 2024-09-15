Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом цього тижня російські військові застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників.

Про це йдеться у ранковому зверненні глави держави.

Український лідер наголосив на важливості сильної підтримки партнерів у захисті життя цивільних людей в Україні.

“Україні потрібна сильна підтримка партнерів у нашому захисті життя від російського терору: ППО, далекобійність, підтримка наших воїнів. Все те, що допоможе змусити Росію завершити цю війну”, — наголосив Зеленський.

Президент подякував “всім у світі, хто це розуміє, хто нам допомагає й підтримує”.

Нагадаємо, впродовж першого тижня осені (з 1 по 8 вересня) українські воїни знищили 8 960 російських бійців (вбитими та пораненими) і 1 136 одиниць ворожої техніки.