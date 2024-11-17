Впродовж тижня війська країни-агресора застосували майже 140 ракет різних типів, понад 900 керованих авіаційних бомб та більш ніж 600 ударних дронів.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

За словами глави держави, сьогодні, 17 листопада, наші пілоти F-16 збили у небі близько десяти повітряних цілей.

“Зараз триває ліквідація наслідків комбінованої атаки на нашу інфраструктуру у Рівненській, Львівській, Дніпропетровській, Волинській та Одеській областях”, – додав Зеленський.

Український лідер заявив, що російські терористи “вкотре хочуть залякати нас холодом та відсутністю світла”, саме тому вони знову і знову повторюють свої дії та намагаються отримати від них результат.

“Весь світ бачить і знає, що ми захищаємося від абсолютного зла, яке не розуміє жодної мови, окрім сили. Нам потрібна єдність, світу потрібна єдність. Лише разом можна зупинити це зло”, – наголосив Президент.