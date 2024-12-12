Володимир Зеленський прагне ще раз звʼязатися з президентом США Джо Байденом, щоб переконати його запросити Україну до НАТО, допоки він має юридичні можливості.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у інтерв’ю проєкту “Карп’як на Суспільному”.

“Безумовно, президент хоче ще раз поговорити з президентом Байденом, для того, щоб ще раз донести, що в нього є така можливість, доки він ще на посаді, доки він ще має ці юридичні можливості, справді зробити такий важливий, історичний, я сказав би, крок і закрити всі ці 20 із лишком років, коли нам щось обіцяють кожного року, ми міняємо формулювання, але немає головного: немає простого кроку, взяти і запросити Україну в НАТО”, — сказав Єрмак.

Голова Офісу президента нагадав, що раніше існував скепсис щодо можливості України отримати статус кандидата на членство в ЄС настільки швидко і під час війни.

Крім того, за словами Єрмака, багато хто сумнівався, що за 2,5 роки Україна зможе досягти значних і несподіваних успіхів на фронті, однак проведення Курської операції це переконливо спростувало.

“І ми так багато разів уже здивували цей світ, що для президента головне, для всіх нас, для всієї команди – робити все, що ми можемо, і навіть більше, для того, щоб досягти результату”, — наголосив він.