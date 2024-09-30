Президент України Володимир Зеленський, після представлення Плану перемоги президенту США Джо Байдену та міжнародним партнерам, має намір презентувати його і громадянам України. Однак деякі частини плану залишаться закритими для широкого загалу.

Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак в етері “Єдиних новин”.

За словами Єрмака, певні аспекти Плану перемоги мають залишитися засекреченими, щоб уникнути потрапляння критично важливої інформації до рук ворога. Він підкреслив, що в умовах війни важливо зберігати таємність деяких деталей для захисту держави.

“Це план президента, і, як було обіцяно, після його презентації партнерам, він буде представлений українцям. Але деякі частини залишаться закритими через їх чутливий характер. Усі мають розуміти, що все, що стає публічним, чують не тільки українці, але й ворог”, — заявив Єрмак.

Він також наголосив на важливості реалізації цього плану на території ворога, зазначивши, що його успіх буде відображений у здобутках Збройних сил України. Єрмак додав, що українці зрозуміють необхідність тримати частину плану в таємниці, оскільки, на його думку, “український народ дуже розумний і часто розуміє ситуацію краще за політиків”.