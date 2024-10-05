Зустріч запланована на 12 жовтня, на ній український президент планує розповісти про свою стратегію "мир завдяки силі".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого завершення війни», — заявив президент.

За словами президента, Україна має чітку стратегію, як наблизити справедливе закінчення війни — «мир завдяки силі».

Зеленський зазначив, що план перемоги передбачає «необхідне посилення України».

«Вже почали обговорення з США, як лідером підтримки, залучаємо всіх партнерів», — додав Зеленський.

Жовтневе засідання у форматі «Рамштайн» скликав президент США Джо Байден. За словами Зеленського, воно «буде особливим». Партнери отримують від України всі деталі та аргументи, «як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі».