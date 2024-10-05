Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Представимо План перемоги, чіткі, конкретні кроки для справедливого завершення війни», — заявив президент.
За словами президента, Україна має чітку стратегію, як наблизити справедливе закінчення війни — «мир завдяки силі».
Зеленський зазначив, що план перемоги передбачає «необхідне посилення України».
«Вже почали обговорення з США, як лідером підтримки, залучаємо всіх партнерів», — додав Зеленський.
Жовтневе засідання у форматі «Рамштайн» скликав президент США Джо Байден. За словами Зеленського, воно «буде особливим». Партнери отримують від України всі деталі та аргументи, «як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі».
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