Президент Володимир Зеленський представить у Верховній Раді лише частину свого плану перемоги, оскільки "додатки до документа залишаться нерозкритими".

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в етері телемарафону.

“Там (у плані перемоги – ред.) є додатки, які, безумовно, не будуть публічно обговорюватися. Це все, що стосується математичної складової, тобто яка кількість зброї, в якому вигляді й так далі має бути надана Україні”, – зазначив він.

За словами Подоляка, “ключові партнери з точки зору поставок зброї Україні – це США, Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія”.