Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в етері телемарафону.
“Там (у плані перемоги – ред.) є додатки, які, безумовно, не будуть публічно обговорюватися. Це все, що стосується математичної складової, тобто яка кількість зброї, в якому вигляді й так далі має бути надана Україні”, – зазначив він.
За словами Подоляка, “ключові партнери з точки зору поставок зброї Україні – це США, Велика Британія, Німеччина, Франція та Італія”.
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