Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США на полях Генеральної Асамблеї ООН. Там він представив свій план перемоги.

Про це повідомили в Офісі президента.

Під час зустрічі Зеленський подякував обом партіям та палатам Конгресу. Також президент детально розповів про ситуацію на фронті, зокрема про перебіг операції в Курській області, потреби українських воїнів і важливість вчасного постачання оборонних пакетів.

Зеленський також детально розповів про план перемоги, який цього тижня він представить лідеру США Джо Байдену.

«Це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень чи тиску росії. Цей план не залежить від будь-яких рішень Путіна», — заявив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Київ хоче розробити план щодо завершення війни й паралельно посилювати свої можливості на полі бою. Він пояснював, що в разі продовження тиску на Росію її можна змусити до дипломатичного врегулювання.

Згодом Зеленський почав говорити саме про «план перемоги» у війні. За словами глави держави, Україна утримуватиме російську територію, оскільки це невіддільна частина цього плану. Також він пояснював, що документ може прокласти шлях до надійного миру — до повної реалізації «формули миру»