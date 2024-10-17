Володимир Зеленський представить свій план перемоги НАТО та Європейському Союзу, виступаючи за збільшення військової допомоги та запрошення в Альянс для України.

Reuters повідомляє, що президент України представить план на саміті лідерів Європейського Союзу та зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі.

Зеленський вже представив свій п’ятибальний план, який, за його словами, містить три секретні додатки, ключовим західним лідерам, зокрема президенту США Джо Байдену. Хоч вони й висловили значну підтримку Україні, але жоден із них не дав певної відповіді щодо плану.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав план “сильним сигналом”, проте зазначив, що його деталі потребують обговорення, і можливі різні думки серед членів НАТО, хоча підтримка України залишається незмінною.