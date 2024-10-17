Reuters повідомляє, що президент України представить план на саміті лідерів Європейського Союзу та зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі.
Зеленський вже представив свій п’ятибальний план, який, за його словами, містить три секретні додатки, ключовим західним лідерам, зокрема президенту США Джо Байдену. Хоч вони й висловили значну підтримку Україні, але жоден із них не дав певної відповіді щодо плану.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав план “сильним сигналом”, проте зазначив, що його деталі потребують обговорення, і можливі різні думки серед членів НАТО, хоча підтримка України залишається незмінною.
- НАТО не планує найближчим часом запрошувати Україну, — пані посол США.
- Президент представив план перемоги.
- 17 жовтня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО у Брюсселі.