Президент України Володимир Зеленський під час звернення до Верховної Ради представив нову концепцію під назвою "план стійкості".

Він презентував його у Верховній Раді.

Документ включає десять основних напрямків, які мають сприяти посиленню країни у воєнний час та забезпечити її розвиток.

За словами президента, цей план було створено за участю представників бізнесу, правозахисників, медіа та громадського сектору. Його детальну презентацію очікують у грудні, але вже зараз озвучено основні пріоритети:

Єдність. Зеленський зазначив, що поки війна триває, вибори в Україні проводитися не будуть. “Першим має бути справедливий мир, а вже потім – справедливі вибори”, – підкреслив президент. Фронт. Планується призначення військового омбудсмена, розширення програми “Армія+” на інші складові Сил оборони та впровадження контрактів для добровольців, які не підпадають під мобілізацію. Зброя. Наступного року Україна виготовить щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів та 3000 крилатих ракет, а також працюватиме над новими “Нептунами”. Гроші. Економічний пункт акцентує на локалізації, тобто інвестуванні в українське виробництво для забезпечення внутрішніх потреб. Енергетика. Пріоритетом стане атомна генерація, але деталі цієї частини плану залишаються закритими через безпекові причини. Безпека. Включає глобальні питання, як-от охорона державного кордону, і локальні – встановлення металошукачів у школах та державних установах. Громади. Особливу увагу приділяють прифронтовим територіям та їхньому відновленню. Людський капітал. Заплановано перезапуск дипломатичної служби та впровадження інституту множинного громадянства. Культурний суверенітет. Передбачено створення “культурного Рамштайну” для підтримки національної культури. Політика героїв. Включає залучення ветеранів до державної служби, відкриття реабілітаційних центрів, створення ветеранських просторів, надання квартир та розширення медичних послуг.

Зеленський наголосив, що цей внутрішній план є доповненням до “плану перемоги”, представленого міжнародним партнерам, і стане основою для подальших дій, спрямованих на посилення держави.