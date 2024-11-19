Він презентував його у Верховній Раді.
Документ включає десять основних напрямків, які мають сприяти посиленню країни у воєнний час та забезпечити її розвиток.
За словами президента, цей план було створено за участю представників бізнесу, правозахисників, медіа та громадського сектору. Його детальну презентацію очікують у грудні, але вже зараз озвучено основні пріоритети:
- Єдність. Зеленський зазначив, що поки війна триває, вибори в Україні проводитися не будуть. “Першим має бути справедливий мир, а вже потім – справедливі вибори”, – підкреслив президент.
- Фронт. Планується призначення військового омбудсмена, розширення програми “Армія+” на інші складові Сил оборони та впровадження контрактів для добровольців, які не підпадають під мобілізацію.
- Зброя. Наступного року Україна виготовить щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів та 3000 крилатих ракет, а також працюватиме над новими “Нептунами”.
- Гроші. Економічний пункт акцентує на локалізації, тобто інвестуванні в українське виробництво для забезпечення внутрішніх потреб.
- Енергетика. Пріоритетом стане атомна генерація, але деталі цієї частини плану залишаються закритими через безпекові причини.
- Безпека. Включає глобальні питання, як-от охорона державного кордону, і локальні – встановлення металошукачів у школах та державних установах.
- Громади. Особливу увагу приділяють прифронтовим територіям та їхньому відновленню.
- Людський капітал. Заплановано перезапуск дипломатичної служби та впровадження інституту множинного громадянства.
- Культурний суверенітет. Передбачено створення “культурного Рамштайну” для підтримки національної культури.
- Політика героїв. Включає залучення ветеранів до державної служби, відкриття реабілітаційних центрів, створення ветеранських просторів, надання квартир та розширення медичних послуг.
Зеленський наголосив, що цей внутрішній план є доповненням до “плану перемоги”, представленого міжнародним партнерам, і стане основою для подальших дій, спрямованих на посилення держави.