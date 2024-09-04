Президент Володимир Зеленський повідомив, що дозвіл на використання далекобійних ударних систем можуть надати лише чотири країни.

Про це глава держави розповів на спільному брифінгу із прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом 4 вересня.

Зеленський уточнив, що йдеться про Сполучені Штати, Велику Британію, Францію та Німеччину.

«На сьогодні тільки ці чотири країни або дають, або спроможні надати саме ту далекобійну зброю, яка нам може допомогти виштовхнути рф з нашої території, а також зберегти життя цивільних людей», — зазначив президент.

Нагадаємо, раніше видання Telegraph повідомляло, що Велика Британія підтримує прагнення України застосовувати ракети Storm Shadow для ударів по Росії, але не робить це публічно через можливий конфлікт із США з цього питання.

Також агентство Reuters, посилаючись на неназвані джерела у США, повідомляло, що Вашингтон наближається до рішення про надання Україні ракет «повітря — земля» JASSM, яке може бути оголошене цієї осені. Ця зброя здатна досягти цілей у глибині Росії.