Президент України Володимир Зеленський висловив своє ставлення до дзвінка канцлера Німеччини Олафа Шольца до президента Росії Володимира Путіна, назвавши його "скринькою Пандори".

Про це президент повідомив у соцмережах.

“Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів”, — йдеться у повідомленні.

На думку президента, це саме те, що давно хоче російський диктатор. Адже Путіну вкрай важливо послабити ізоляцію Росії та вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись.

За його словами, Росія десятиліттями використовувала подібну тактику, що врешті призвело до війни. Зеленський підкреслив, що Україна не погодиться на “Мінськ-3” і вимагатиме реального миру.