Про це президент повідомив у соцмережах.
“Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів”, — йдеться у повідомленні.
На думку президента, це саме те, що давно хоче російський диктатор. Адже Путіну вкрай важливо послабити ізоляцію Росії та вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись.
За його словами, Росія десятиліттями використовувала подібну тактику, що врешті призвело до війни. Зеленський підкреслив, що Україна не погодиться на “Мінськ-3” і вимагатиме реального миру.
“Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз це і призвело до цієї війни. Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: “Мінська-3″ не буде – нам потрібен реальний мир”, — наголосив Зеленський.
- Шольц і Путін проведуть першу від початку війни в Україні телефонну розмову, — ЗМІ
- Шольц заявив про свою незмінну позицію щодо передачі Україні ракет Taurus
- Німеччина передасть Україні шосту ППО IRIS-T до кінця року — Зеленський