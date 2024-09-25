Про це глава держави сказав під час виступу на дебатах Генасамблеї ООН 25 вересня.
“Тут в ООН я зустрівся з лідерами з Гватемали, Японії, Італії, Туреччини, Канади, Парагваю, Словенії, Німеччини тощо. Вони з різних частин світу і мають різні політичні бачення, але вони поділяють одне розуміння, що необхідний мир і він має бути реальним і справедливим”, — сказав Зеленський.
Водночас президент зауважив, що в ООН неможливо “реально і чесно” вирішити питання миру та війни, тому що багато чого залежить від рішень Ради безпеки та від права кожної країни-члена на вето, зокрема, й Росії.
“Коли агресор користується правом вето, ООН неспроможне зупинити війну. Але “формула миру” може. Ще раз, у ній не існує права вето. Тому це найкраща можливість для миру”, — сказав він.
Крім цього Зеленський додав, що коли дехто пропонує альтернативи та “половинчасті” рішення, і так звані “переліки принципів”, це не тільки ігнорує інтереси та страждання українців, які найбільше потерпають від війни, але ще й дає очільнику Кремля Володимиру Путіну “політичний простір для продовження війни”.
“Яка частина “формули миру” може бути неприйнятною для будь-кого, хто підтримує принципи ООН? Якщо хтось хоче ігнорувати її, це означає, що вони самі хочуть робити те, що робить Путін. Ті, хто ігнорують “формулу миру” виявляють свої приховані наміри”, — резюмував президент України.