Про це глава держави сказав під час виступу на дебатах Генасамблеї ООН 25 вересня.

“Тут в ООН я зустрівся з лідерами з Гватемали, Японії, Італії, Туреччини, Канади, Парагваю, Словенії, Німеччини тощо. Вони з різних частин світу і мають різні політичні бачення, але вони поділяють одне розуміння, що необхідний мир і він має бути реальним і справедливим”, — сказав Зеленський.

Водночас президент зауважив, що в ООН неможливо “реально і чесно” вирішити питання миру та війни, тому що багато чого залежить від рішень Ради безпеки та від права кожної країни-члена на вето, зокрема, й Росії.

“Коли агресор користується правом вето, ООН неспроможне зупинити війну. Але “формула миру” може. Ще раз, у ній не існує права вето. Тому це найкраща можливість для миру”, — сказав він.

Крім цього Зеленський додав, що коли дехто пропонує альтернативи та “половинчасті” рішення, і так звані “переліки принципів”, це не тільки ігнорує інтереси та страждання українців, які найбільше потерпають від війни, але ще й дає очільнику Кремля Володимиру Путіну “політичний простір для продовження війни”.