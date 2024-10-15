На засіданні Ставки обговорили посилення системи ППО, і вже є певні рішення щодо "шахедів" і деяких видів ракет.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

“Провів сьогодні Ставку – енергетичну – про всі ключові питання підготовки до зими та щодо захисту енергооб’єктів. Кожна служба та всі інституції мають чіткі завдання. Були доповіді щодо кожного рівня захисту енергосистеми”, — повідомив Зеленський.

За його словами, доповідали прем’єр-міністр, міністр енергетики, представники обласної влади – саме тих регіонів, які найбільше під ризиком.

“Була доповідь командувача Повітряних сил щодо ППО: збиття ракет і дронів, а також наша система РЕБ. Обговорили формат посилення ППО, і вже є певні рішення щодо “шахедів” і деяких видів ракет”,— заявив Зеленський.

Також він зазначив, що доповідав сьогодні й керівник “Нафтогазу” Чернишов щодо накопичення газу у сховищах, відповідних питань захисту інфраструктури.