Президент України Володимир Зеленський заявив, що в разі переобрання Дональда Трампа президентом США Україна буде працювати з його новою командою і не боїться «важкої роботи».

Про це він сказав в інтерв’ю для BBC.

Зеленський також відповів на слова Джеймса Венса, якому Трамп запропонував стати його віцепрезидентом. За кілька днів до повномасштабного вторгнення той заявив, що йому «байдуже, яка доля чекає на Україну», а згодом критикував військову допомогу Києву.

На думку глави української держави, Венс, можливо, «справді не розуміє, що відбувається в Україні», і саме тому, мовляв, Україна повинна працювати зі США, навіть якщо до влади прийде команда Трампа, адже Київ потребує допомоги Вашингтона.

«[Це буде] важка робота. Але ми не боїмося важкої роботи», — додав Зеленський.

Нагадаємо, узимку Венс був серед противників виділення американської допомоги для України, вимагаючи посилення прикордонної політики США.