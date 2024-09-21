Президент Володимир Зеленський заперечив інформацію іноземних журналістів, за оцінкою яких на війні з Росією загинули 80 тисяч військових. Глава держави каже, що реальні втрати «набагато менші».

Про це він сказав журналістам 20 вересня, цитує «Інтерфакс-Україна».

«Реальна цифра [втрат] набагато менша, ніж та, що була опублікована. Значно», — заявив Зеленський.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко також казав, що дані газети про 80 тисяч загиблих є завищеними.

17 вересня газета Wall Street Journal навела оцінку втрат Росії та України у війні, що спирається на неофіційні підрахунки, зокрема західних розвідок. Так, кількість загиблих і поранених українських військових нібито досягла майже пів мільйона людей. Загальні втрати з обох сторін становлять приблизно мільйон.

Кількість загиблих українських військових WSJ оцінила у 80 тисяч, російських — у приблизно 200 тисяч. Поранених же в українській армії нібито близько 400 тисяч людей і стільки ж — у російській.