Володимир Зеленський висловив різку критику щодо Будапештського меморандуму, який мав гарантувати безпеку України після її відмови від ядерної зброї.

Про це президент України сказав у подкасті Лекса Фрідмана.

Він нагадав, що 5 грудня 1994 року США, Росія та Велика Британія підписали документ із “запевненнями” про безпеку територіальної цілісності України. Згодом до меморандуму приєдналися Франція та Китай.

Однак, за словами президента, ці гарантії виявилися фіктивними.

“Це зараз ми розуміємо, що це були ніякі не гарантії безпеки. Бо було написано слово „запевнення“. Тоді США та Росія тиснули, щоб ми віддали ядерну зброю. Україна погодилась, повіривши ядерній п’ятірці. Зараз треба знайти тих людей, яке все це придумали, і посадити в тюрму”, — заявив Зеленський.

Президент також підкреслив, що після окупації Криму та частини Донбасу Україна тричі надсилала листи гарантам безпеки, однак відповіді не було.

“Чи хтось приїхав? Ні. Чи хтось відповів на ці листи офіційні? Хтось консультації провів? Ні. Чому? Та пох*ру. Це ж зрозуміло російською? От як російською було пох*ру, так і всім іншим гарантерам було пох*ру на цю країну, на цих людей, на ці гарантії безпеки”, — додав глава держави.

Зеленський зауважив, що останнє звернення до гарантів було направлено в лютому 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Мінські домовленості та НАТО

Президент також розкритикував Мінські домовленості, назвавши їх “другим вагоном у потязі з макулатурою” щодо гарантій безпеки.

Зеленський зазначив, що тодішньому президенту США Бараку Обамі було “нецікаво, що буде з Україною”, через що Вашингтон навіть не долучився до переговорів.

Зеленський згадав і про Бухарестський саміт НАТО у 2008 році, коли Україна не отримала запрошення в Альянс через позицію канцлерки Німеччини Ангели Меркель.