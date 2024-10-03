Вихід ЗСУ з Вугледару був правильним рішенням для збереження життів українських військових. Для стримування російського наступу Україні необхідна більша підтримка Заходу.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

“Ми достатньо наполегливі на використання далекобійної зброї, без відповідної зброї ми не можемо зупинити РФ, яка використовує відповідну зброю проти нас, руйнує все”, — сказав він у відповідь на питання, як Україна планує далі стримувати російський наступ у зв’язку з виводом військ з Вугледару.

Як зазначив Зеленський, коли Росія “руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніші ніж будь-які забудови”.