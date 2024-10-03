Про це заявив Президент Володимир Зеленський на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.
“Ми достатньо наполегливі на використання далекобійної зброї, без відповідної зброї ми не можемо зупинити РФ, яка використовує відповідну зброю проти нас, руйнує все”, — сказав він у відповідь на питання, як Україна планує далі стримувати російський наступ у зв’язку з виводом військ з Вугледару.
Як зазначив Зеленський, коли Росія “руйнує позиції наших бійців, їм треба зберегти своє життя, бо вони набагато головніші ніж будь-які забудови”.
“Тому що це люди наші, громадяни України, тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Це абсолютно правильні кроки. Тому ми так просимо надати нам відповідні дозволи. Чи можна без цього зупинити Росію? На сьогодні це один із засобів — посилення України”, — сказав президент.
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