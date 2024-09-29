Президент України Володимир Зеленський відмовився обговорювати звільнення посолки у США Оксани Маркарової, чого вимагали республіканці після його візиту на збройовий завод у Пенсільванії.

Про це глава держави заявив у етері американського телеканалу Fox News.

За словами Зеленського, під час його зустрічі з Трампом республіканець не порушував теми візиту на завод у Скрентоні, що, на думку президента, «розумно». Також він нагадав, що до цього він відвідував штат Юта, де не було жодного представника демократів.

Водночас президент наголосив, що не намагається втручатися в американські вибори, а лише намагається заручитися двопартійною підтримкою України.

Щодо вимоги звільнити посолку України у США Оксану Маркарову Зеленський відповів: «Я — президент України, і я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером своєї країни. Це також прописано в Конституції, і я не можу говорити про це зі спікером Майком Джонсоном, з усією повагою».

Республіканці роздратувалися через візит Зеленського на завод у Пенсільванії, який виробляє 155-мм артилерійські боєприпаси для Сил оборони. Усе через те, що з президентом України були три представники Демократичної партії США, двоє з яких планують переобратися в листопаді.