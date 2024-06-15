Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі на полях Глобального саміту миру. Під час зустрічі обговорили двосторонню співпрацю і безпекові виклики.

Про це Президент України написав у Telegram.

Було проведено зустріч з Президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі під час Глобального саміту миру. Обговорено питання співпраці між країнами та безпекові виклики, з якими вони стикаються.

Володимир Зеленський також розповів про російський терор проти енергетичної системи України. Наостанок було наголошено, що Україна робить все можливе для відновлення генерації електроенергії.

Також Зеленський висловив подяку за участь Зурабішвілі у Глобальному саміті миру.

“Це дуже важливо для нас. Ми разом. Дякую за підтримку. Я впевнений, що настане той день, коли Україна та Грузія будуть у Євросоюзі – разом і назавжди”, – сказав Зеленський.

У суботу, 15 червня, розпочався Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь у якому візьмуть 100 держав і міжнародних організацій з усіх континентів і частин світу. Україну на Саміті миру, окрім президента Володимира Зеленського, представлятимуть ще вісім посадовців.