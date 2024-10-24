Він зазначив, що 24 жовтня відзначається День Організації Об’єднаних Націй, тому важливо, щоб світ пам’ятав про цілі та принципи Статуту ООН, а також про мету створення цієї організації.

“Хоч навіть деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН, все ж наш світ побудований таким чином, що права націй та норми міжнародного права мають і матимуть значення. Дякую всім, хто допомагає в цьому Україні”, — заявив Зеленський.