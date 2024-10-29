Як зазначає видання, секретна частина стосувалася третього пункту плану перемоги, який зосереджений на розміщенні в Україні “пакета неядерного стримування”.

Один із співрозмовників The New York Times підкреслив, що це “абсолютно нездійсненна вимога”. Дальність дії цих ракет перевищує 2400 км, що в понад сім разів більше, ніж дальність дії ракетних комплексів великої дальності Atacms.

Зазначається, що Київ нібито не зміг переконливо аргументувати Вашингтону, як планує використовувати західну далекобійну зброю. Крім того, за словами американських посадовців, список цілей на території Росії значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати або будь-який інший союзник зможуть надати Україні.

Видання також повідомило, що Зеленський “був приголомшений” відмовою американського президента Джо Байдена надати дозвіл на удари вглиб Росії під час свого візиту до Вашингтона.

Радник українського президента з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив реакцію президента, підкресливши, що Україна неодноразово пояснювала, чому їй необхідні ракети великої дальності.