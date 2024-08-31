31 серпня президент України Володимир Зеленський звернувся до США, Великої Британії, Франції та Німеччини, підкресливши необхідність отримання дозволу на удари далекобійною зброєю по цілях у Росії.

Про це президент заявив у вечірньому зверненні.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив необхідність забезпечення країни можливостями для ефективного захисту від російських обстрілів, зокрема через отримання далекобійних снарядів та ракет.

Він зазначив, що зупинити атаки можна лише завдаючи ударів по військових аеродромах і базах РФ.

Українська делегація, що працює у Вашингтоні, надала партнерам всю необхідну інформацію для обговорення питань, пов’язаних із далекобійністю та системами протиповітряної оборони (ППО).

Зеленський акцентував на важливості швидкого реалізації домовленостей щодо ППО, щоб забезпечити безпеку українських дітей та міст, особливо перед початком навчального року.