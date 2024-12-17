Про це повідомляє пресслужба НАТО.
Зазначається, що Зеленського приймуть в офіційній резиденції генерального секретаря. Після переговорів очікується спільна пресконференція Марка Рютте та українського лідера, на якій вони мають обговорити ключові питання співпраці України з НАТО.
Крім зустрічі з Зеленським, у Марка Рютте заплановано низку інших офіційних зустрічей. Серед них — переговори з президентом Литви та головою президії Боснії та Герцеговини.
Зазначимо, що метою візиту є посилення підтримки України в умовах російської агресії та зміцнення співпраці з країнами-членами НАТО.
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